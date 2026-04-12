Zgjidhen katër finalistët e BBV. Hapet televotimi

Janë përcaktuar katër finalistët që do të përballen në finalen e madhe të 18 prillit në BBV.
Selin, Mateo, Miri dhe Rogerti janë emrat që kanë siguruar një vend në garën për çmimin e madh prej 100 mijë eurosh.
Finalistët përjetuan një moment festiv në tarracën e Top Channel, ku spektakli u shoqërua me fishekzjarre, duke i dhënë një atmosferë të veçantë mbrëmjes.
Gjatë transmetimit, moderatori Ledion Liço njoftoi hapjen e televotimit, duke i dhënë publikut rolin vendimtar në përzgjedhjen e fituesit.
Tashmë, janë teleshikuesit ata që do të vendosin se kush prej finalistëve do të triumfojë, duke dërguar me mesazh emrin e konkurrentit që dëshirojnë të fitojë çmimin e madh.
