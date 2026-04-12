Krishti u Ngjall! Besimtarët ortodoksë kremtojnë Pashkën me lutje për paqe dhe mirësi

Besimtarët ortodoksë në mbarë vendin kanë kremtuar festën e shenjtë të Pashkës, duke përcjellë mesazhe paqeje, shprese dhe mirësie. Meshat e Ngjalljes së Krishtit u zhvilluan në kisha dhe katedrale, ndërsa kulmi i kremtimeve u shënua në mesnatën mes datave 11 dhe 12 prill.
Në Tiranë, ceremonia kryesore u mbajt në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, nën drejtimin e Kryepeshkopit Joan. Mijëra besimtarë morën pjesë në meshën solemne, ku ndezën qirinj dhe u bashkuan në lutje, duke shpërndarë mesazhe besimi dhe shprese.
Atmosfera e kësaj nate të veçantë u karakterizua nga ritualet tradicionale dhe tingujt e kambanave, që shpallën Ngjalljen. Klerikët ortodoksë theksuan se Pashka përfaqëson një thirrje për dashuri, falje dhe bashkim mes njerëzve.
Pas përfundimit të meshës, besimtarët u larguan me qirinj të ndezur në duar, simbol i dritës dhe shpresës, që e çojnë në familjet e tyre si shenjë bekimi dhe begatie.
Pashka ortodokse kremtohet të dielën e parë pas ekuinoksit të pranverës, ose pas hënës së parë të plotë të kësaj periudhe. Sipas traditës biblike, kjo festë simbolizon kalimin nga vdekja në jetë, nga e Premtja e Madhe, kur kryqëzohet Jezu Krishti, në të Dielën e Pashkëve, kur Ai ngjallet.
Urimi “Krishti u Ngjall!” jehon njëzëri mes besimtarëve, të cilët, sipas traditës, çukisin vezët e kuqe – simbol i gjakut të Krishtit dhe i fitores së jetës mbi vdekjen. Vezët përfaqësojnë gjithashtu lindjen e jetës së re, ndërsa drita e Pashkës simbolizon ndriçimin që buron nga Ngjallja.
Në vijim të traditës, besimtarët marrin dritën e shenjtë nga kisha dhe e çojnë në shtëpitë e tyre, duke bërë shenjën e kryqit në prag dhe duke e ruajtur atë si simbol të bekimit dhe mbrojtjes.
