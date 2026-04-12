Parashikimi i motit për sot, 12 Prill 2026

Ditën e diel vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit nga orët e para të ditës deri në orët e pasdites vonë. Më pas shtim gradual të vranësirave mesatare deri të dendura në të gjithë territorin.
Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë e zonave luginore era pritet të fitojë
shpejtësi deri 12 m/s.
Deti – Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forces 1-3 ballë.
