Debat i ashpër në “Big Brother VIP”, Selin dhe Mateo përplasen për finalen

Tensionet në Big Brother VIP Albania kanë vijuar edhe mes banorëve Selin dhe Mateo, të cilët janë përfshirë në një debat të fortë mbi meritën për finalen e lojës.
Debati u ndez pasi Selin u shpreh se, sipas saj, Brikena është një konkurrente më e fortë se Mateo në garë, deklaratë që shkaktoi reagime të menjëhershme nga ana e tij.
Selin argumentoi se qëndrimi i saj është keqinterpretuar dhe se deklarata ishte bërë në funksion të strategjisë së lojës, duke shtuar se dëshira e saj është që një vajzë të fitojë këtë edicion.
Nga ana tjetër, Mateo e kundërshtoi ashpër, duke e akuzuar Selin për mungesë sinqeriteti dhe për përdorim të argumenteve provokuese në lojë. Ai u shpreh se ajo ka bërë “goditje të ulëta” dhe ka ndryshuar qëndrime sipas interesit personal.
Përplasja mes tyre u ashpërsua më tej, me të dy banorët që akuzuan njëri-tjetrin për hipokrizi dhe lojë të ndërtuar mbi interesa personale, ndërsa debati u komentua edhe nga opinionisti Arbër Hajdari, i cili vuri në dukje kontradikta në qëndrimet e Selin.
Ngjarja shton tensionin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ndërsa gara për finalen po shkon drejt fazës vendimtare.
