Propozimi i ri që shmang gjykatat- Ulja e dënimit për të burgosurit do vendoset nga Drejtoria e Burgjeve

Një propozim i ri në sistemin e drejtësisë parashikon që ulja e dënimit dhe lirimi i parakohshëm i të dënuarve të mos kalojnë më përmes gjykatave, por të shqyrtohen drejtpërdrejt nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
Sipas këtij drafti, të dënuarit që përfitojnë ulje dënimi për shkak të punës dhe sjelljes së mirë — rreth 90 ditë në vit — nuk do t’i drejtohen më sistemit gjyqësor për këto kërkesa, por procesi do të administrohet në nivel institucional nga administrata e burgjeve.
Nisma është hartuar nga grupi i punës pranë “Poli i Drejtësisë”, me synimin për të ulur ngarkesën e madhe të dosjeve në gjyqësor, veçanërisht në gjykatat administrative, të cilat përballen me një stok të konsiderueshëm çështjesh të prapambetura.
Sipas burimeve, reforma synon gjithashtu ndryshime në mënyrën e zhvillimit të proceseve gjyqësore për çështje të lehta penale, duke parashikuar zhvillimin e seancave pa praninë fizike të të dënuarve dhe përdorimin e komunikimit online, me kusht pjesëmarrjen e avokatit.
Një tjetër element i diskutuar është edhe njoftimi elektronik i palëve, si dhe reduktimi i trupave gjyqësore në një gjyqtar të vetëm për çështje të thjeshta, me qëllim përshpejtimin e shqyrtimit të dosjeve.
Grupi i punës, ku marrin pjesë përfaqësues të institucioneve të drejtësisë dhe gjykatave, po shqyrton mënyra për të adresuar stokun e dosjeve që raportohet të ketë arritur në rreth 160 mijë çështje të pashqyrtuara.
Pas finalizimit të draftit, propozimet pritet t’i kalohen strukturave përkatëse për ndërhyrje ligjore, ndërsa Ministria e Drejtësisë ka deklaruar se është në pritje të sugjerimeve nga institucionet e sistemit të drejtësisë.
