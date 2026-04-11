Trump prezanton “Harkun e Fitores” në Uashington, projekti mund të kushtojë miliona dollarë

Shtëpia e Bardhë ka bërë publike projekt-idetë për një monument të ri monumental në Uashington D.C., i quajtur “Harku i Fitores”, një nismë e propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump.
Sipas planeve, struktura pritet të arrijë rreth 76 metra lartësi dhe, nëse miratohet, do të jetë më e lartë se Kapitoli i Shteteve të Bashkuara dhe Memoriali Lincoln. Projekti parashikon gjithashtu elemente simbolike si një pishtar dhe kurorë të artë, të ngjashme me Statuja e Lirisë.
Sipas raportimeve, kostoja e projektit mund të arrijë deri në rreth 2 milionë dollarë në financim fillestar, ndërsa pjesë të tjera të buxhetit pritet të mbulohen përmes fondeve federale dhe programeve të ndryshme publike.
Trump e ka përshkruar projektin si “Harkun Triumfal më të madh dhe më të bukur në botë”, duke theksuar se ai do të jetë një simbol i historisë dhe sakrificave amerikane.
Administrata ka bërë të ditur se projekt-propozimi është dorëzuar në Komisionin e Arteve të Bukura në SHBA, i cili pritet ta shqyrtojë atë në ditët në vijim. Sipas zëdhënësve, monumenti synon të nderojë 250-vjetorin e historisë së vendit dhe figurat që kanë kontribuar në lirinë amerikane.
