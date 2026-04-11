Trump: Gati të mbështes Hungarinë ekonomikisht nëse Orbán fiton mandat të ri

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se është i gatshëm të ndihmojë ekonominë e Hungarisë nëse kryeministri Viktor Orbán siguron një mandat të ri në zgjedhjet parlamentare të së dielës.
Në një postim në platformën “Truth Social”, Trump u shpreh se administrata e tij është e gatshme të përdorë “fuqinë e plotë ekonomike të SHBA-së” për të forcuar ekonominë hungareze, duke e cilësuar Hungarinë një aleat të rëndësishëm.
Ai theksoi gjithashtu se një bashkëpunim i tillë do të ishte pjesë e mbështetjes për prosperitetin e ardhshëm të vendit, nëse Orbán dhe qeveria e tij vazhdojnë drejtimin aktual politik.
Deklarata e Trump vjen në prag të zgjedhjeve në Hungari , të cilat pritet të përcaktojnë edhe drejtimin e ardhshëm politik dhe ekonomik të vendit.
