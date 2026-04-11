‘Uroj sa më pak makutëri’! Me kë e ka Spiropali në mesazhin për Pashkët!

Deputetja e Partia Socialiste e Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka përcjellë një mesazh urimi në prag të Pashkës Ortodokse, duke theksuar nevojën për më shumë mirëkuptim dhe më pak përçarje në shoqëri.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Spiropali uroi besimtarët me rastin e festës, duke vënë theksin te shpresa, solidariteti dhe reflektimi shpirtëror. Në mesazhin e saj, ajo shprehet: “Uroj sa më pak mllef, mosmarrëveshje, hidhërim, makutëri dhe urrejtje, dhe sa më shumë mirëkuptim, liri, mbrothësi, punë dhe begati”.
Megjithatë, përtej urimit festiv, deklarata e saj është interpretuar edhe në kontekst politik. Pas zhvillimeve dhe përplasjeve të fundit brenda Partia Socialiste e Shqipërisë, mesazhi shihet nga analistët si një thirrje e tërthortë për uljen e tensioneve dhe reflektim brenda mazhorancës.
Edhe pse Spiropali nuk i drejtohet drejtpërdrejt një individi apo grupi të caktuar, gjuha e përdorur sugjeron një apel më të gjerë, si për klimën politike, ashtu edhe për marrëdhëniet në shoqëri në tërësi.
Mesazhi i saj përfundon me urimin tradicional për besimtarët: “Gëzuar, Pashkë të bekuara!”, duke rikthyer në qendër simbolikën e shpresës dhe ringjalljes që përcjell kjo festë.
