Përplasje e fortë në gjysmëfinalen e Big Brother VIP, Miri dhe Mateo në debat të ashpër mes tyre

Tensionet në gjysmëfinalen e Big Brother VIP Albania kanë arritur kulmin, teksa dy prej banorëve, Miri dhe Mateo, janë përfshirë në një debat të ashpër gjatë spektaklit “prime”.
Gjatë përballjes, Miri ka akuzuar Mateon për fyerje të vazhdueshme dhe strategji loje të bazuar në provokime. Ai u shpreh se kundërshtari i tij ka hyrë në shtëpi me ofendime dhe se ka kërkuar vëmendje përmes konflikteve të vazhdueshme, duke përmendur edhe përplasjet me banorë të tjerë.
Nga ana tjetër, Mateo ka kundërshtuar këto pretendime, duke kritikuar sjelljen e Mirit dhe duke e cilësuar atë si arrogant dhe konfliktual. Ai theksoi se debatet mes tyre kanë nisur që në situata të mëparshme brenda shtëpisë, duke përmendur edhe përfshirjen e banorëve të tjerë në tensionet e krijuara.
Në vijim të debatit, Mateo deklaroi se imazhi i Mirit në shtëpi është shoqëruar kryesisht me marrëdhëniet personale dhe situatat e krijuara rreth tyre, ndërsa Miri reagoi duke e akuzuar për përfshirjen e familjes së tij në diskutime, çka sipas tij ka kaluar çdo kufi.
Përplasja mes dy banorëve vjen në një moment vendimtar të lojës, ndërsa gara për finalen e Big Brother VIP Albania bëhet gjithnjë e më e fortë dhe dinamike.
