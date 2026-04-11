Përfundon faza e parë e bisedimeve SHBA–Iran për armëpushim në Islamabad

Faza e parë e negociatave për armëpushim mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka përfunduar në Islamabad, kryeqytetin e Pakistanit, ndërsa palët kanë shkëmbyer propozime me shkrim për të konsoliduar mirëkuptimet e arritura gjatë takimeve të drejtpërdrejta.
Sipas zyrtarëve, shkëmbimi i dokumenteve synon të sigurojë qartësi dhe përafrim qëndrimesh pas një raundi fillestar të karakterizuar nga tensione. Autoritetet pakistaneze, që kanë ndërmjetësuar procesin, kanë inkurajuar vazhdimin e dialogut për të arritur një marrëveshje që garanton stabilitet rajonal.
Shkëmbimi i propozimeve dhe avancimi teknik
Ekipet teknike nga të dyja vendet kanë përmbyllur një raund bisedimesh intensive, ndërsa negociatat vijojnë përmes komunikimit të shkruar mbi çështjet kyçe. Mediat ndërkombëtare raportojnë për një klimë gjithnjë e më serioze dhe të përqendruar në detaje konkrete.
Ngushtica e Hormuzit në qendër të mosmarrëveshjes
Një nga pikat më të ndjeshme të diskutimeve mbetet statusi i Ngushticës së Hormuzit. Sipas burimeve, Irani ka refuzuar propozimet për menaxhim të përbashkët të kësaj rruge strategjike detare, duke këmbëngulur në ruajtjen e kontrollit të plotë, përfshirë të drejtën për vendosjen e tarifave të tranzitit.
Zyrtarë iranianë kanë deklaruar se çdo anije duhet të marrë autorizim për kalim, ndërsa raportohet edhe për një incident ku një mjet detar amerikan është detyruar të tërhiqet pas paralajmërimeve nga pala iraniane.
Rritet prania ushtarake amerikane në rajon
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar praninë ushtarake në zonë. Komanda Qendrore e SHBA (CENTCOM) konfirmoi se anijet luftarake USS Frank E. Peterson dhe USS Michael Murphy kanë kaluar nëpër ngushticë dhe kanë zhvilluar operacione në Gjirin Persik.
Sipas CENTCOM, janë ndërmarrë gjithashtu hapa për pastrimin e mundshëm të minave detare, të cilat dyshohet se janë vendosur nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike. Operacionet pritet të mbështeten nga forca shtesë dhe mjete të avancuara, përfshirë dronë nënujorë.
Po ashtu, është njoftuar krijimi i një korridori të ri detar për të garantuar sigurinë e qarkullimit tregtar në zonë.
Izraeli paralajmëron vijimin e operacioneve
Në këtë kontekst, kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka deklaruar se vendi i tij do të vijojë operacionet ushtarake kundër Iranit dhe aleatëve të tij rajonalë, pavarësisht përpjekjeve diplomatike për armëpushim.
Zhvillimet e fundit tregojnë se, ndonëse dialogu ka hyrë në një fazë më të strukturuar, mbeten ende sfida të rëndësishme për arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme mes palëve.
