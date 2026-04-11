Romancë e papritur në Evropë: Jordan Bardella në lidhje me princeshën Maria-Caroline

Një romancë e pazakontë ka tërhequr vëmendjen e mediave evropiane, pasi politikani francez i ekstremit të djathtë Jordan Bardella raportohet të jetë në një lidhje me princeshën italiane Maria-Caroline de Bourbon-Two Sicilies.
Lajmi është publikuar nga revista Paris Match, e cila ka shpërndarë edhe fotografi të çiftit gjatë pushimeve të tyre në Korsikë. Nën titullin “romanca që askush nuk e priste”, media franceze duket se konfirmon zërat që kishin nisur të qarkullonin pas paraqitjes së tyre të përbashkët në Paris, në kuadër të 200-vjetorit të gazetës Le Figaro.
Sipas raportimeve, marrëdhënia e tyre përfaqëson një kontrast të fortë social dhe kulturor: nga njëra anë Bardella, me prejardhje nga një familje e thjeshtë, dhe nga ana tjetër Maria-Caroline, pjesë e një familjeje aristokratike, e rritur mes Paris, Romë dhe Monako. Dyshohet se ata janë njohur për herë të parë në Monako gjatë një eventi të Formula 1 Monaco Grand Prix vitin e kaluar.
Vetë Bardella ka preferuar të mos komentojë mbi jetën e tij private, duke e cilësuar atë si “hapësirën e fundit të lirisë”. Megjithatë, analistët vlerësojnë se ky zhvillim mund të ndikojë edhe në imazhin e tij publik, veçanërisht në kontekstin e angazhimeve politike dhe zgjedhore.
Maria-Caroline de Bourbon-Two Sicilies është vajza e princit Carlo, Duka i Kalabrisë dhe pjesë e dinastisë historike Shtëpia e Bourbonëve-Two Sicilies, e njohur për sundimin në Italinë jugore gjatë shekullit XIX. Ajo është aktive në nisma kulturore dhe bamirëse, si dhe gëzon një prani të konsiderueshme në rrjetet sociale.
