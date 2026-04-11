Bardhi i përgjigjet Ramës: Mjaft gënjeve! Negociatat me BE po vonohen për shkak se ti mbron Belindën

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Gazment Bardhi, i është përgjigjur deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili i cilësoi si të pavërteta pretendimet për bllokim të negociatave me Bashkimin Evropian.
Në reagimin e tij, Bardhi akuzon Ramën se po pengon procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, duke e lidhur këtë me qëndrimet e tij ndaj SPAK dhe mbështetjen për zëvendëskryeministren Belinda Balluku.
Sipas Bardhit, negociatat për anëtarësim janë vonuar dhe vendit i janë shtuar kushte shtesë për shkak të mungesës së besimit nga vendet anëtare në sundimin e ligjit. Ai thekson se çështje të tilla si ajo e Ballukut dhe pretendimet për parregullsi në AKSHI kanë ngritur shqetësime serioze në nivel evropian.
Bardhi pretendon se disa shtete anëtare kanë kërkuar informacion shtesë dhe kanë paraqitur pyetje për këto çështje, ndërsa përgjigjet e deritanishme nuk kanë qenë bindëse për të avancuar më tej procesin. Sipas tij, kjo situatë ka sjellë vonesa konkrete në negociata dhe rrezikon shtimin e kushteve në fazat e ardhshme.
Ai gjithashtu kërkon më shumë transparencë nga qeveria lidhur me zhvillimet e fundit në procesin e integrimit, duke ngritur pikëpyetje mbi qëndrimet e disa vendeve anëtare dhe diskutimet e fundit në forumet evropiane.
Deklaratat e Bardhit vijnë në një moment debatesh të forta politike në vend, ndërsa procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimi Evropian mbetet një nga çështjet kryesore në agjendën politike.
