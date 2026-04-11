FIFA refuzon kërkesën e Iranit për ndryshim të vendeve të ndeshjeve në Botërorin 2026

Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, ka bërë të ditur se FIFA ka vendosur të mos ndryshojë vendet e zhvillimit të ndeshjeve për Kupa e Botës FIFA 2026, duke rrëzuar kërkesën e paraqitur nga Irani.
Sipas saj, federata iraniane kishte kërkuar që ndeshjet e fazës së grupeve të mos zhvilloheshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e lidhur këtë kërkesë me tensionet e fundit në Lindjen e Mesme.
Gjatë një konference për shtyp, Sheinbaum theksoi se FIFA ka vendosur të ruajë kalendarin aktual të turneut. Ajo nënvizoi se çdo ndryshim i mundshëm do të kërkonte organizime të ndërlikuara logjistike, të cilat janë të vështira për t’u realizuar në kohën e mbetur deri në nisjen e kompeticionit.
Më herët, FIFA kishte shprehur rezerva ndaj kërkesës së Iranit, duke marrë në konsideratë edhe faktin se përfaqësuesja iraniane është pjesë e Grupit G, së bashku me Egjiptin, Belgjikën dhe Zelandën e Re.
Në të njëjtën linjë, raportimet tregojnë se presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka qenë i vendosur për të garantuar pjesëmarrjen e Iranit në turne, pavarësisht tensioneve politike, duke theksuar respektimin e plotë të rregulloreve të garës.
Kupa e Botës FIFA 2026 do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik 2026, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadanë dhe Meksikën si vende pritëse.
