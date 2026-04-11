Tmerr në Itali! 20-vjeçarja abuzohet në grup nga futbollistët e skuadrës

ITALI – Një rast dhune ekstreme seksuale po trondit futbollin italian. Tre lojtarë nga AC Bra, një klub i Serie C, do të gjykohen për përdhunim në grup të një 20-vjeçareje gjatë festimeve të ekipit, pas sigurimit të ngjitjes në divizionin e tretë italian në fund të sezonit 2024/25. Viktima e dyshuar thuhet se ka tentuar vetëvrasje pas incidentit.
Vajza e re thuhet se takoi një nga të pandehurit gjatë festimeve. Ajo përfundoi duke e shoqëruar atë në shtëpinë që ai ndante me shokë të tjerë të ekipit, dhe aty dyshohet se u detyrua të kryente "akte të ndryshme seksuale në grup", sipas dokumenteve të gjykatës të konsultuara nga ‘Gazzetta dello Sport’.
Imazhet e takimit seksual pa pëlqim u ndanë më vonë në kanalet e grupit të ekipit që të gjithë t’i shihnin.
Pasi mori trajtim në një spital në Torino, gruaja paraqiti një ankesë tek autoritetet. Asnjë nga tre futbollistët që do të gjykohen nuk luan aktualisht për Bragën, e cila po lufton për të shmangur rënien nga Serie C këtë sezon.
Përveç përdhunimit të dyshuar, njëri prej tyre do të gjykohet edhe për shpërndarjen e imazheve me përmbajtje seksuale eksplicite.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
