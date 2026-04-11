Aksident në Llaman të Himarës, përplasen automjeti dhe motori – plagoset 26-vjeçari

Himarë, 11 prill 2026 – Një aksident rrugor është regjistruar në zonën e Llamanit, në Himarë, ku janë përfshirë një automjet tip “Porsche” dhe një motor.
Si pasojë e përplasjes, është lënduar një 26-vjeçar nga Himarë, i cili drejtonte motorin. Sipas burimeve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
I riu është transportuar fillimisht në spitalin e Himarë për ndihmën e parë, ndërsa më pas është dërguar drejt Vlorë për trajtim më të specializuar.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë rrugore dhe ato lokale, të cilat po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
