Krujë/ Arrestohet 55-vjeçari në kërkim për tentativë vrasjeje dhe armëmbajtje pa leje
Transmetuar më 11-04-2026, 14:13

Policia në Krujë ka arrestuar një 55-vjeçar të shpallur në kërkim, në kuadër të operacionit të koduar “Mountain”.

Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, në pranga është vënë shtetasi I. K., për të cilin Gjykata e Tiranë kishte caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për veprat penale “vrasja me dashje”, mbetur në tentativë, si dhe “mbajtja pa leje e armëve”.

Nga hetimet rezulton se në janar të vitit 2024, në fshatin Bruzë-Zall, gjatë një konflikti për motive të dobëta, 55-vjeçari dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të një shtetasi.

Autoritetet bëjnë me dije se ndaj tij rëndon edhe një tjetër masë sigurie për veprën penale “kultivimi i bimëve narkotike”.

Arrestimi i tij u bë i mundur pas sigurimit të informacioneve në rrugë operative dhe bashkëpunimit mes strukturave të policisë, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

