Rrëzimi i punonjësit nga kati i dytë i godinës/ Merr fund arratia e ish-drejtorit të Shërbimeve Komunitare, arrestohet në Kakavijë
Transmetuar më 11-04-2026, 13:39

Adriatik Onja, ish-drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Komunitare, është ndaluar në pikën kufitare të Kakavijës pasi ishte shpallur në kërkim pasi një punonjës u rrëzua nga kati i dytë i një godine private gjatë kryerjes së punimeve.

Ndaj tij rëndon akuza ‘shpërdorim detyre’ ndërsa gjykata e Gjirokastrës i ka caktuar masën e sigurisë ‘arrest në burg’.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare ndaluan shtetasin e shpallur në kërkim A. O., 54 vjeç, banues në Gjirokastër, pasi Gjykata e Gjirokastrës i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”.

Ky shtetas u vetëdorëzua në PKK Kakavijë, në hyrje të RSh-së”, thuhet në njoftimin e policisë.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

