Berisha: ‘Pensionistëve u jep 2 kg domate në muaj! Fermeri e blen naftën 220 lekë, ndërsa jahtet e marrin me 60 lekë!’
Transmetuar më 11-04-2026, 13:33

Kryetari i PD, Sali Berisha, ka deklaruar gjatë një bashkëbisedimi virtual me qytetarët se situata ekonomike në vend është përkeqësuar, duke kritikuar qeverinë për politikat ndaj pensionistëve dhe fermerëve.

Berisha u shpreh se, sipas tij, pensionistëve u ofrohen mbështetje financiare të pamjaftueshme, të cilën e krahasoi me “dy kilogramë domate në muaj”, duke e cilësuar këtë si një trajtim të padrejtë dhe të pamjaftueshëm për përballimin e kostos së jetesës.

Ai ngriti gjithashtu shqetësime për sektorin e bujqësisë, duke deklaruar se fermerët përballen me çmime të larta të karburantit, ndërsa sipas tij, subjekte të tjera përfitojnë naftë me çmime shumë më të ulëta.

Në deklaratën e tij, Berisha kritikoi edhe masat mbështetëse për pensionistët, duke i cilësuar ato si të pamjaftueshme për nevojat reale të tyre, në kushtet e rritjes së çmimeve të produkteve bazë.

