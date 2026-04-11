Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
Berisha: Protestat paqësore janë skenari më i mirë për arritjen e qëllimeve politike
Transmetuar më 11-04-2026, 13:31

Kryetari i Sali Berisha ka deklaruar se forca që ai drejton nuk ka synuar dhe nuk synon marrjen e pushtetit përmes dhunës, duke theksuar se rruga paqësore mbetet e vetmja strategji politike.

Në një deklaratë publike, ai u shpreh se protestat e zhvilluara deri më tani nuk kanë arritur objektivin kryesor të ndryshimit të qeverisë, por sipas tij kanë shërbyer si formë përfaqësimi të qytetarëve dhe për të artikuluar pakënaqësitë ndaj qeverisjes.

Berisha theksoi se protestat paqësore përbëjnë, sipas tij, skenarin më të mirë dhe më efektiv për arritjen e objektivave politike të opozitës, duke nënvizuar se kjo qasje do të vijojë të ndiqet edhe në të ardhmen.

Ai shtoi gjithashtu se një pjesë e protestuesve mund të kenë preferenca për forma të tjera reagimi, por sipas tij, rruga paqësore mbetet e vetmja që garanton arritjen e qëllimeve të deklaruara politike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...