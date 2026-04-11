Berisha: Protestat paqësore janë skenari më i mirë për arritjen e qëllimeve politike

Kryetari i Sali Berisha ka deklaruar se forca që ai drejton nuk ka synuar dhe nuk synon marrjen e pushtetit përmes dhunës, duke theksuar se rruga paqësore mbetet e vetmja strategji politike.
Në një deklaratë publike, ai u shpreh se protestat e zhvilluara deri më tani nuk kanë arritur objektivin kryesor të ndryshimit të qeverisë, por sipas tij kanë shërbyer si formë përfaqësimi të qytetarëve dhe për të artikuluar pakënaqësitë ndaj qeverisjes.
Berisha theksoi se protestat paqësore përbëjnë, sipas tij, skenarin më të mirë dhe më efektiv për arritjen e objektivave politike të opozitës, duke nënvizuar se kjo qasje do të vijojë të ndiqet edhe në të ardhmen.
Ai shtoi gjithashtu se një pjesë e protestuesve mund të kenë preferenca për forma të tjera reagimi, por sipas tij, rruga paqësore mbetet e vetmja që garanton arritjen e qëllimeve të deklaruara politike.
