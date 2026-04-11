Berisha: Kandidatët më përfaqësues në Tiranë dhe në Shqipëri, zgjedhjet s’mund të jenë të lira pa ndryshim pushteti

Kryetari i PD, Sali Berisha, deklaroi se forca që ai përfaqëson do të bëjë “çdo përpjekje” për të nxjerrë kandidatët më përfaqësues në Tiranë dhe në të gjithë vendin, duke theksuar se sipas tij, zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë të pamundura pa ndryshim politik në pushtet.
Gjatë një deklarate publike, ai u shpreh se rruga e vetme për zgjedhje të lira është largimi i Kryeministrit Edi Rama nga detyra, të cilin e akuzoi se, sipas tij, pengon standardet demokratike të procesit zgjedhor.
Berisha pretendoi gjithashtu se zgjedhjet në Shqipëri zhvillohen në kushte të “partisë-shtet”, duke përmendur ndikim të strukturave shtetërore dhe administratës në procesin elektoral, si dhe duke ngritur akuza për kontroll të medias nga qeveria.
Ai iu referua gjithashtu raportimeve ndërkombëtare për zgjedhjet në Shqipëri, duke pretenduar se ato pasqyrojnë shqetësime për lirinë e medias dhe standardet zgjedhore, ndërsa kritikoi institucionet rregullatore të medias në vend.
Deklaratat e tij u fokusuan edhe te roli i mediave, të cilat ai i akuzoi për mungesë pavarësie dhe për trajtim të pabarabartë të aktorëve politikë, duke pretenduar ndikim nga qeveria në përmbajtjen e tyre.
