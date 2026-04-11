U ekstradua nga Italia, GJKKO lë në burg ‘Leksin e druve’
Transmetuar më 11-04-2026, 10:48

GJKKO ka konfirmuar masën e sigurisë “arrest me burg” për Aleks Ndreka, i njohur ndryshe si “Leksi i Druve”, vetëm dy ditë pas ekstradimit të tij nga Italia.

Ndreka ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar në kuadër të operacionit “Metamorfoza”, si i dyshuar për përfshirje në sigurimin e kushteve për vrasjen e tre shtetasve në vitin 2017.

Sipas hetimeve të SPAK, ai rezulton një person me precedentë penalë dhe figurë e njohur në qarqet kriminale, kryesisht në zonat e Lezhë dhe Shkodër.

Dosja hetimore përmend gjithashtu përplasje të forta me ish-deputetin Arben Ndoka, ku dyshohet për konflikte të lidhura me ngjarje të mëparshme kriminale. Në një nga episodet e hetuara, përmendet edhe një tentativë për vrasje e dyshuar, ku sipas burimeve hetimore janë përfshirë edhe persona të tjerë të afërt.

Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj çështjeje dhe dokumentimin e episodeve të tjera të mundshme kriminale në kuadër të operacionit “Metamorfoza”.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

