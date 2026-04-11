Arrestohet ‘skifteri’ i Durrësit

Policia në Durrës ka finalizuar operacionin e koduar “Episodet”, duke zbardhur tre raste vjedhjesh në subjekte të ndryshme tregtare dhe duke vënë në pranga autorin e dyshuar.
Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e Policia e Shtetit, pas kallëzimeve të disa qytetarëve për vjedhje në bizneset që administronin, kanë zhvilluar veprime hetimore dhe operacionale që çuan në identifikimin dhe arrestimin e shtetasit R. H., 26 vjeç, banues në Durrës, i cili rezulton me precedentë të mëparshëm në këtë fushë.
Nga hetimet paraprake dyshohet se 26-vjeçari ka kryer vjedhje në tre subjekte (markete dhe tabakino), në lagjet nr. 1, nr. 15 dhe nr. 17 të qytetit, në datat 10 shkurt, 5 mars dhe 9 prill 2026.
Autoritetet bëjnë me dije se vijojnë hetimet për të dokumentuar raste të tjera vjedhjesh që mund të jenë kryer nga i njëjti shtetas.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Durrës, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
