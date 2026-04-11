Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zjarri shkrumbon një bujtinë në Librazhd, dyshohet për shkak elektrik
Transmetuar më 11-04-2026, 09:17

Një bujtinë është përfshirë nga flakët gjatë orëve të natës në fshatin Dorëz, në Librazhd, duke u shkrumbuar pothuajse plotësisht.

Sipas informacioneve paraprake, zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga një defekt në rrjetin elektrik, i cili mendohet të ketë qenë i amortizuar. Flakët janë përhapur me shpejtësi, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.

Objekti, i ndërtuar kryesisht me strukturë druri dhe i përdorur si bujtinë, është shkatërruar në masë të madhe si pasojë e intensitetit të zjarrit.

Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e plota të ngjarjes.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...