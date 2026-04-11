Media: Droni amerikan zhduket mbi Ngushticën e Hormuzit

Një dron i Marinës së Shteteve të Bashkuara është zhdukur gjatë një misioni patrullimi mbi Ngushticën e Hormuzit, sipas raportimeve të Forbes.
Sipas burimit, më 9 prill një dron i tipit MQ-4C Triton, një nga mjetet ajrore pa pilot më të avancuara dhe më të kushtueshme në flotën amerikane, humbi kontaktin gjatë fluturimit. Të dhënat e sistemit të gjurmimit FlightRadar tregojnë se mjeti ajror u zhduk papritur nga radarët.
Deri më tani nuk ka një konfirmim zyrtar mbi fatin e dronit. Nuk dihet nëse ai është rrëzuar për arsye teknike, është qëlluar, apo ka arritur të rikthehet në bazë.
Sipas vlerësimeve të Forbes, kostoja e një droni të këtij modeli arrin rreth 400 milionë dollarë, duke e bërë atë një nga asetet më të shtrenjta në arsenalin ushtarak amerikan.
Ngjarja vjen në një kohë tensionesh të vazhdueshme në rajonin e Gjirit, ku Ngushtica e Hormuzit mbetet një pikë strategjike për transportin global të energjisë.
