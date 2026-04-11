Kursi i këmbimit valutor në Shqipëri për 11 prill 2026

Në tregun e këmbimit valutor në Shqipëri, monedhat kryesore të huaja paraqiten me luhatje të lehta në kursin e sotëm.
Sipas të dhënave të publikuara më 11 prill 2026, dollari amerikan blihet me 81.1 lekë dhe shitet me 82.5 lekë. Ndërkohë, euro këmbehet me 95.3 lekë në blerje dhe 96.1 lekë në shitje.
Franga zvicerane regjistrohet në nivelin 102.8 lekë në blerje dhe 103.8 lekë në shitje, ndërsa paundi britanik blihet me 109 lekë dhe shitet me 110 lekë.
Këto zhvillime në tregun valutor vijnë në një periudhë të shoqëruar me presione inflacioniste, të cilat po ndikojnë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, nga çmimet e karburanteve deri te kostot e kreditimit.
