Mbi 93 miliardë dollarë dhe një dekadë punë: kostoja e programit “Artemis II” drejt Hënës

Programi hapësinor “Artemis”, pjesë e të cilit është edhe misioni “Artemis II”, përfaqëson një nga investimet më të mëdha të ndërmarra ndonjëherë nga NASA, si në aspektin financiar, ashtu edhe në burime njerëzore.
Sipas një vlerësimi të bërë katër vite më parë, kostoja totale e programit “Artemis” për periudhën 2012–2025 arrinte në rreth 93 miliardë dollarë, një shifër dukshëm më e lartë se parashikimet fillestare. Edhe pse programi u shpall zyrtarisht në vitin 2017, puna për zhvillimin e raketës dhe teknologjisë përkatëse kishte nisur vite më parë.
Megjithatë, raportet më të fundit të auditimit tregojnë se kostot kanë vijuar të rriten. Pavarësisht potencialit të shfrytëzimit të burimeve në Hënë, përfitimet ekonomike direkte nga këto misione mbeten ende në një horizont afatgjatë.
Nga ana tjetër, NASA argumenton se programi në formën aktuale ka ndikim të rëndësishëm në ekonominë amerikane. Të dhënat më të fundit tregojnë se rreth 20 mijë persona janë të angazhuar në këtë program, duke gjeneruar një prodhim ekonomik prej 75.6 miliardë dollarësh.
Një tjetër element kyç është edhe dimensioni strategjik. Shtetet e Bashkuara synojnë të ruajnë epërsinë në garën hapësinore globale. Gjatë një seance dëgjimore në vitin 2024 në Komitetin për Shkencën, Hapësirën dhe Teknologjinë, kongresmeni republikan Frank Lucas theksoi se SHBA-të nuk janë i vetmi vend me ambicie për të dërguar njerëz në Hënë.
Ai paralajmëroi se Partia Komuniste e Kinës ka shpallur synimin për të dërguar astronautë në sipërfaqen hënore deri në vitin 2030, duke shtuar se vendi që do të arrijë i pari do të ketë mundësinë të vendosë standardet për aktivitetet e ardhshme në Hënë—qoftë në frymë bashkëpunimi dhe transparence, apo në një qasje më të kufizuar.
