Zv.Presidenti i SHBA shkon në Pakistan për bisedime për armëpushim me zyrtarët iranianë

Ndërsa armëpushimi në Iran është ende i paqëndrueshëm, televizioni shtetëror iranian thotë se një delegacion iranian i udhëhequr nga Kryetari i Parlamentit Mohammad Bagher Qalibaf ka mbërritur në Islamabad të Pakistanit për bisedime me Shtetet e Bashkuara.
Zëvendëspresidenti JD Vance do të kryesojë bisedimet e nivelit të lartë në emër të SHBA-së.
Përpara bisedimeve të paqes, Irani ka përmendur ato që duket se janë kushte të reja.
Delegacioni iranian mbërrin në Islamabad për bisedime armëpushimi, këmbëngul në përmbushjen e parakushteve
Një delegacion iranian i rangut të lartë ka mbërritur në kryeqytetin pakistanez, Islamabad, për bisedime me përfaqësuesit e SHBA-së, ndërsa Teherani paralajmëron se çdo dështim në përmbushjen e parakushteve të tij do ta prishë procesin.
I kryesuar nga Kryetari i Parlamentit Mohammad-Bagher Qalibaf, delegacioni, i cili përfshin komitete të sigurisë, politike, ushtarake, ekonomike dhe ligjore, mbërriti në Islamabad të premten në mbrëmje.
Zyrtarë të tjerë iranianë në delegacion përfshijnë Ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi, Sekretarin e Këshillit Suprem të Mbrojtjes Kombëtare Ali-Akbar Ahmadian, Guvernatorin e Bankës Qendrore Abdolnasser Hemmati, si dhe disa anëtarë të parlamentit.
‘Irani ka vullnet të mirë, por nuk i beson SHBA-së’
Pas zbritjes nga avioni, Qalibaf foli për përvojën e kaluar të tradhtisë së pandryshueshme amerikane, përfshirë dy herë gjatë procedurave diplomatike, siç tha ai.
"Dy herë brenda më pak se një viti, në mes të negociatave, dhe pavarësisht mirëbesimit të palës iraniane, ata na sulmuan dhe kryen krime të shumta lufte", tha ai.
Delegacioni i SHBA
Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance, i dërguari rajonal i Uashingtonit Steve Witkoff dhe këshilltari dhe dhëndri i Presidentit Donald Trump, Jared Kushner, kanë mbërritur gjithashtu në Islamabad.
Trump njoftoi një pezullim dyjavor të sulmeve amerikane ndaj Iranit të martën, 40 ditë pasi vendi iu bashkua regjimit izraelit në sulmin e fundit të dyshes ndaj Iranit.
Një propozim me 10 pika i paraqitur nga Irani, të cilin Trump e ka quajtur një "bazë e realizueshme mbi të cilën do të negociohet dhe kornizë kryesore për këto bisedime", kushtëzon një armëpushim me ndërprerjen e agresionit në të gjitha frontet, përfshirë edhe kundër Libanit.
Megjithatë, që nga njoftimi i Trump, regjimi izraelit ka përshkallëzuar ndjeshëm sulmet e tij ndaj Libanit, duke marrë jetën e qindra njerëzve, përfshirë gra dhe fëmijë.
Edhe Izraeli, bisedime me Libanin
Negociata midis Izraelit dhe Libanit priten javën e ardhshme në Uashington, sipas një personi të njohur me çështjen që citon AP.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se kishte miratuar bisedime të drejtpërdrejta, ndërsa qeveria libaneze nuk është përgjigjur ende.
Sulmet u intensifikuan të premten midis Izraelit dhe grupit militant libanez Hezbollah. Të paktën 1,953 persona në Liban janë vrarë nga sulmet izraelite, sipas ministrisë së shëndetësisë të Libanit. Të paktën 303 persona u vranë të mërkurën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd