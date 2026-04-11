Horoskopi i Paolo Fox, e shtunë 11 Prill 2026

Nga dëshira për ndryshim e Dashit te rilindja e Shigjetarit, fundjava sjell vendime, emocione të forta dhe mundësi të reja për të gjitha shenjat.
♈ Dashi
Qielli i fundjavës sjell një tronditje të brendshme: nuk është më koha për të shtyrë. Situatat e lëna pezull kërkojnë një vendim të qartë, sidomos në punë dhe në jetën personale. Dëshira për ndryshim është e vërtetë dhe mund të kthehet në zgjedhje radikale. Në dashuri klima është e ndezur: tërheqje të forta por edhe përplasje të papritura. Kujdes të mos doni gjithmonë fjalën e fundit.
♉ Demi
Yjet janë në anën tuaj dhe ju japin stabilitet e konkretësi. Fundjava është ideale për të forcuar marrëdhëniet dhe për të çuar përpara projektet e nisura së fundmi. Venusi në shenjë rrit sharmin dhe aftësinë për të tërhequr: në dashuri gjithçka duket më e fortë, më e vërtetë. Megjithatë, kush ka përjetuar zhgënjime të fundit mund të reagojë me ngurtësi: mos u mbyllni shumë.
♊ Binjakët
Pas një jave të ngarkuar me vendime praktike dhe çështje ekonomike, fundjava ju fton të ngadalësoni dhe të bëni rregull, edhe mendërisht. Disa situata nuk janë ende të qarta, por së shpejti do të vijnë përgjigje të rëndësishme. Në dashuri duhet më shumë praninë tuaj: personi pranë jush ka nevojë për siguri, jo vetëm për fjalë.
♋ Gaforrja
Qielli bëhet më i butë dhe ju lejon të merrni frymë. Pas ditëve të trazuara, sidomos emocionalisht, gjeni njëfarë stabiliteti. Kush pret përgjigje – në punë apo në jetën personale – mund të shohë shenja inkurajuese. Këshilla: mos i forconi ngjarjet, lërini të piqen natyrshëm, duke gjetur ngushëllim tek lidhjet më të sinqerta.
♌ Luani
Fundjava sjell më shumë reflektim sesa veprim. Disa nyje, sidomos në marrëdhëniet sentimentale, dalin në pah. Ajo që dukej e lehtë mund të tregojë më shumë kompleksitet. Edhe në familje mund të lindin diskutime: shmangni krenarinë e tepërt dhe përpiquni të dëgjoni më shumë.
♍ Virgjëresha
Yjet ju drejtojnë drejt një faze më të ekuilibruar. Keni nevojë për stabilitet dhe tani nisni ta ndërtoni hap pas hapi. Takime ose situata të papritura mund të hapin horizonte të reja, edhe personalisht. Në punë mbeten disa dyshime: para se të merrni vendime të rëndësishme, vëzhgoni dhe analizoni me qetësi.
♎ Peshorja
Pas ditëve të vështira, fundjava ju fton të gjeni harmoninë. Emocionet rikthehen në qendër dhe dashuria mund të sjellë momente të forta, sidomos nëse jeni gati të hapeni pa shumë mbrojtje. Rreziku është të ndikohemi nga gjykimet e jashtme: ndiqni atë që ju bën të ndiheni mirë, pa kërkuar gjithmonë miratimin e të tjerëve.
♏ Akrepi
Fundjava hapet me tensione që nuk mund të injorohen më. Në marrëdhëniet afektive dalin të vërteta të pakëndshme, sidomos aty ku kishte dobësi. Instinkti juaj është i fortë, por mund t’ju çojë në reagime të tepruara. Nevojitet qartësi dhe aftësi për të ndërmjetësuar. Lajme të mira vijnë që nga ditët e ardhshme.
♐ Shigjetari
Më në fund një frymëmarrje e freskët. Pas një periudhe të vështirë, rikthehet dëshira për të jetuar dhe për të planifikuar. Fundjava favorizon takime, lëvizje dhe mundësi të reja, sidomos për beqarët. Edhe emocionalisht hapet një fazë rikuperimi: keni nevojë për lehtësi, por pa sipërfaqësi.
♑ Bricjapi
Përgjegjësitë e grumbulluara peshojnë dhe fundjava mund të përjetohet me lodhje. Keni dhënë shumë kohët e fundit dhe tani trupi e mendja kërkojnë pushim. Megjithatë, vendosmëria juaj mbetet e paprekur: e dini ku doni të arrini. Një bisedë me një person të besuar mund t’ju ndihmojë të shihni gjërat më qartë.
♒ Ujori
Hëna e favorshme ju shtyn të kujdeseni për marrëdhëniet dhe të rikuperoni dialogët e ndërprerë. Në punë diçka fillon të lëvizë dhe situatat e bllokuara hapen. Në dashuri, kujdes: xhelozitë dhe keqkuptimet mund të krijojnë distancë. Nevoja juaj për liri është e fortë, por duhet shpjeguar dhe ndarë.
♓ Peshqit
Yjet ju japin forcë dhe guxim: është momenti për të vepruar. Pas javësh pritjeje dhe reflektimi, vjen një fazë ku duhet të merrni vendime të rëndësishme. Edhe nëse kërkojnë sakrifica, do të jenë të domosdoshme për të ardhmen tuaj. Në dashuri Venusi favorizon takime dhe emocione të reja: kush është vetëm ka mundësi të mira për njohje domethënëse. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
