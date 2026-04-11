Pas rikthimit në Tokë, çfarë i pret astronautët e “Artemis II”?

Astronautët e misionit “Artemis II” janë rikthyer me sukses në Tokë pas disa ditësh në hapësirë, por për ta procesi nuk përfundon me uljen e kapsulës. Në fazën pas misionit, ekuipazhi do t’i nënshtrohet një sërë procedurash të rëndësishme mjekësore dhe operacionale.
Deri më tani, nuk ka pasur deklarata publike nga astronautët pas daljes nga kapsula “Orion”, pasi zakonisht kërkohet një periudhë rikuperimi përpara komunikimeve zyrtare.
Qëndrimi në hapësirë konsiderohet fizikisht i lodhshëm, ndaj katër astronautët do t’i nënshtrohen kontrolleve të detajuara mjekësore për të vlerësuar gjendjen e tyre shëndetësore pas misionit. Këto ekzaminime janë standarde për çdo ekuipazh që rikthehet nga fluturimet hapësinore.
Pas përfundimit të kësaj faze, një nga momentet më të rëndësishme për ta do të jetë ribashkimi me familjet, pas një udhëtimi të gjatë dhe sfidues.
Sipas zyrtarëve të NASA-s, astronautët pritet të rikthehen në Qendrën e Kontrollit të Misionit në Houston gjatë ditës së shtunë, sipas orës lokale.
Në vijim, axhenda e tyre përfshin aktivitete zyrtare, mes të cilave një vizitë në Shtëpinë e Bardhë, si dhe mundësi për përfshirje në misione të ardhshme drejt Hënës, në kuadër të programit “Artemis”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd