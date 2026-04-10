DW: Pse zgjedhjet në Hungari janë kaq të rëndësishme për Evropën?

Më 12 prill, Hungaria përballet me zgjedhjet e saj më vendimtare parlamentare që nga koha kur regjimi komunist i Hungarisë dha dorëheqjen vullnetarisht në vitet 1989/90. Pyetja është nëse kryeministri hungarez Viktor Orban dhe qeveria e tij mund të rrëzohen me votë apo jo. Për herë të parë që nga viti 2010, ekziston një mundësi reale që një parti opozitare – partia konservatore Tisza e udhëhequr nga sfiduesi kryesor i Orbanit, Peter Magyar – të mund të fitojë.
Në Hungari , zgjedhjet po shihen si një moment i rëndësishëm në historinë moderne të vendit. Ato gjithashtu mund të përcaktojnë si të ardhmen e Bashkimit Evropian, ashtu edhe të luajnë një rol në atë se sa Rusia mund të ndikojë në bllok në të ardhmen.
Si e ka transformuar Orbani Hungarinë? Pas fitores së tij të parë zgjedhore me një shumicë prej dy të tretash në pranverën e vitit 2010, Orban njoftoi një Sistem Bashkëpunimi Kombëtar (NER) dhe orkestroi një riorganizim të elitës në aparatin shtetëror, administrativ dhe gjyqësor, si dhe në shërbimin civil, duke mbushur pozicionet kyçe me besnikët e tij. Që atëherë, Hungaria është transformuar në një shtet ultra të centralizuar.
Orbani ka dobësuar gjithashtu sistemin e kontrolleve dhe balancave dhe kështu mundësitë e kundërshtimit të pushtetit. Shumica e mediave të shkruara dhe audiovizuale janë vënë nën kontrollin e qeverisë, qoftë drejtpërdrejt ose tërthorazi përmes kompanive dhe fondacioneve të lidhura me partinë Fidesz të Orbanit; autonomia e universiteteve është çmontuar; dhe një pjesë e konsiderueshme e aseteve shtetërore dhe publike është vendosur nën kontrollin e fondacioneve të lidhura me Orbanin. Ekspertët e përshkruajnë Hungarinë e sotme si një "sistem hibrid" të vendosur midis demokracisë dhe diktaturës.
Pse shumë hungarezë duan një ndryshim të qeverisë? Politikat ekonomike dhe tatimore të Orbanit kanë favorizuar bazën e tij të klasës së mesme të lartë, por situata financiare e shumë hungarezëve të tjerë është përkeqësuar vitet e fundit, ashtu si edhe infrastruktura publike, kujdesi shëndetësor dhe arsimi. Ekziston një pakënaqësi e përhapur me korrupsionin shtetëror dhe rastet flagrante të pasurimit të paligjshëm. Shumë hungarezë janë gjithashtu të lodhur nga atmosfera e luftës civile verbale që Orbani ka krijuar, siç është portretizimi i Ukrainës si "keqbërës" në luftën me Rusinë, ose shpifja e vazhdueshme e kritikëve të tij si armiq dhe "tradhtarë të atdheut".
Pse janë zgjedhjet kaq të rëndësishme për Evropën? Qëllimi i deklaruar i Orbanit është të "pushtojë Brukselin " dhe ta transformojë BE-në në një konfederatë shtetesh kombëtare politikisht sovrane që ndajnë interesa të përbashkëta ekonomike. Kryeministri i Hungarisë ka sulmuar ashpër bllokun për vite me radhë dhe, përmes vetos dhe refuzimit të tij për të mbështetur vendimet kyçe në lidhje me BE-në dhe politikën e jashtme , ndonjëherë e ka bërë atë praktikisht të paaftë për të vepruar. Një fitore tjetër për Orbanin do ta dobësonte më tej BE-në, ndërsa një ndryshim pushteti në kryeqytetin hungarez Budapest do të kontribuonte në forcimin përsëri të bllokut.
Pse janë kaq të rëndësishme zgjedhjet për Rusinë? Asnjë shtet tjetër anëtar i BE-së nuk ka lidhje kaq të ngushta me Rusinë sa Hungaria e Orbanit. Edhe pse ai ka miratuar shumicën e sanksioneve të bllokut kundër Rusisë pas aneksimit të Krimesë në vitin 2014, që nga pushtimi i plotë i Ukrainës në vitin 2022, ai ka kërkuar vazhdimisht që ato të hiqen, duke shtyrë përpara përjashtimet dhe duke bllokuar mbështetjen për Ukrainën sa më shumë që të jetë e mundur. Duke vepruar kështu, ai e ka dobësuar BE-në – një qëllim i përbashkët i deklaruar si i Orbanit ashtu edhe i Presidentit rus Vladimir Putin. Humbja e Orbanit në zgjedhje do të përbënte një goditje të rëndë për Rusinë.
A mund të votohet për rrëzimin e regjimit të Orbanit? Pas zgjedhjeve të vitit 2010, Fidesz filloi të shtynte përpara reforma të mëdha zgjedhore që i vunë theksin më të madh sistemit të shumicës, gjë që i dha partisë një avantazh të konsiderueshëm që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Nga 199 ligjvënës, 106 zgjidhen në zona zgjedhore me një anëtar të vetëm me shumicë të thjeshtë. Zonat zgjedhore besnike ndaj Fidesz kanë tendencë të jenë më të vogla, që do të thotë se nevojiten më pak vota për të zgjedhur një përfaqësues atje. Në zgjedhjet e fundit në vitin 2022, partia e Orban mori rreth 53% të votave, por fitoi një përqindje më të madhe të zonave zgjedhore, duke siguruar kështu pak më pak se 68% të vendeve në parlament – një shumicë absolute.
Hungarezët etnikë që jetojnë në vendet fqinje të Hungarisë dhe kanë shtetësi hungareze lejohen të votojnë për listat e partive dhe të marrin pjesë nëpërmjet votimit në mungesë. Megjithatë, hungarezët në vendet e Evropës Perëndimore që kanë tendencë të jenë kritikë ndaj Orbanit mund të votojnë vetëm në ambasada dhe konsullata në ato shtete, por jo nëpërmjet votimit në mungesë.
Ekspertët hungarezë të zgjedhjeve argumentojnë se sistemi i votimit është i padrejtë, por pak veta besojnë se do të ketë manipulim votash në zgjedhjet e ardhshme. Disa kanë thënë se ekziston njëfarë potenciali për mashtrim në sistemin e votimit me postë dhe se votat e hungarezëve etnikë në vendet fqinje mund t’i sigurojnë Orbanit një ose dy vende shtesë. E gjithë kjo do të thotë se do të jetë e vështirë të sjellësh një ndryshim qeverie, por jo e pamundur.
Çfarë thonë sondazhet dhe sa të besueshme janë ato? Analistët hungarezë të zgjedhjeve janë të sigurt se shumica absolute e votuesve në Hungari duan një ndryshim në qeveri. Për më shumë se një vit, firmat e pavarura të sondazheve kanë parashikuar një epërsi – në disa raste një të konsiderueshme – për partinë Tisza ndaj Fidesz. Megjithatë, këto shifra pasqyrojnë vetëm pjesërisht perspektivat zgjedhore të kandidatëve individualë në secilën zonë zgjedhore. Këto sondazhe nuk e marrin plotësisht parasysh bazën e votuesve të Fidesz, e cila përbëhet kryesisht nga të moshuar dhe pensionistë në qytete dhe fshatra të vogla. Prandaj, parashikimet e sondazheve mund të jenë të pasakta. Megjithatë, shumica e analistëve të zgjedhjeve presin që Orban të rrëzohet nga detyra.
Çfarë do të bëjë Peter Magyar nëse bëhet udhëheqësi i ri? Synimet dhe objektivat kryesore të Peter Magyar dhe partisë së tij Tisza janë që Hungaria të distancohet nga Rusia dhe të bëhet përsëri një aleat i besueshëm i BE-së dhe NATO-s . Megjithatë, në lidhje me migracionin dhe Ukrainën, Hungaria synon të vazhdojë qasjen aktuale të Hungarisë, të paktën pjesërisht, por pa hyrë në konfrontim total brenda BE-së.
Në frontin e brendshëm, Hungaria ka njoftuar një goditje ndaj korrupsionit dhe një "riorganizim sistemik", që do të përfshinte futjen e një sistemi zgjedhor më të drejtë, kufizimin e mandatit të kryeministrit në dy cikle zgjedhore dhe hartimin e një kushtetute të re. Orban dhe politikanë të tjerë të lartë në rrethin e tij të ngushtë mund të përballen me akuza për korrupsion dhe tradhti të lartë.
A do ta pranojë Orban humbjen nëse votohet për t’u larguar? Orban nuk i është përgjigjur ende drejtpërdrejt kësaj pyetjeje. Ai thjesht ka thënë se ndonjëherë i ka fituar zgjedhjet dhe ndonjëherë i ka humbur, dhe se Hungaria është një demokraci.
Nëse Orbani shpall fitoren, demonstratat masive janë të mundshme, dhe përplasjet e dhunshme janë gjithashtu të mundshme, pasi zemërimi dhe urrejtja ndaj regjimit të Orbanit janë tashmë të përhapura. Nëse Orbani humbet, nëse mbështetësit e tij do të dalin masivisht në rrugë apo jo, ka të ngjarë të varet nga qëndrimi i tij.
A mund të çmontohet sistemi Orban? Orban ka marrë masa të shumta paraprake për të shmangur humbjen e pushtetit. Shumë ndryshime në sistemin e tij kërkojnë një shumicë parlamentare prej dy të tretash, dhe shumë pozicione kyçe janë plotësuar për vite me radhë. Kështu, "shteti i tij i thellë" mund të sabotojë lehtësisht një qeveri që gëzon vetëm një shumicë të thjeshtë. Dhe edhe me një shumicë prej dy të tretash, mund të duhen vite që Tisza ta rishikojë plotësisht sistemin e Orbanit./DW
