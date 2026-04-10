Përplasje në ‘Ferma VIP’ mes Jonida Maliqit dhe Soni Malajt: tensione në studio dhe replika të forta

Në spektaklin “Ferma VIP”, dy këngëtaret e njohura Jonida Maliqi dhe Soni Malaj janë përfshirë në një debat të fortë gjatë një prej dinamikave të programit, duke krijuar tension në studio.
Shkak i përplasjes është bërë një situatë e mëparshme me konkurrenten Malbora, ku ndërhyrja e Sonit gjatë diskutimit është interpretuar ndryshe nga Jonida, duke sjellë replika të ashpra mes tyre.
Replikat mes këngëtareve
Gjatë përballjes në spektakël, Jonida Maliqi u shpreh se ishte ndjerë e zhgënjyer nga situata dhe se, sipas saj, mënyra e zhvillimit të debatit nuk duhej të kishte ndodhur.
Ajo theksoi se nuk do të kishte vepruar njësoj në një situatë të ngjashme dhe e cilësoi momentin si të papërshtatshëm dhe zhgënjyes.
Nga ana tjetër, Soni Malaj u shpreh se nuk ka konflikte personale me Jonidën dhe se reagimi i saj ka ardhur vetëm në lidhje me mënyrën se si ishte trajtuar konkurrentja Malbora gjatë spektaklit.
Ajo shtoi se do të reagonte njësoj në çdo rast të ngjashëm, duke theksuar se nuk ekziston asnjë inat i mëparshëm mes tyre.
Tension në studio
Debati mes dy artisteve ka vijuar me tone të larta, duke reflektuar një përplasje që, sipas tyre, lidhet më shumë me situatën brenda lojës sesa me marrëdhënie personale jashtë saj.
Megjithatë, tensionet e krijuara gjatë diskutimit kanë lënë të hapur debatet në publik për raportin mes dy këngëtareve të njohura të muzikës shqiptare.
