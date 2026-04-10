Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Kujdes! Mos i pini ilaçet e tensionit me këto 6 pije!
Transmetuar më 10-04-2026, 23:20

Personat që përdorin ilaçe për tensionin e lartë të gjakut duhet të tregojnë kujdes të shtuar jo vetëm me ushqimet, por edhe me pijet që konsumojnë çdo ditë, pasi disa prej tyre mund të ndërhyjnë në efektin e trajtimit ose të shkaktojnë efekte anësore.

Sipas specialistëve, ndër medikamentet më të përdorura janë inhibitorët ACE dhe beta-bllokuesit, të cilët mund të reagojnë me disa substanca të zakonshme në pije.

Pijet që duhen shmangur ose kufizuar

Lëngjet e frutave

Lëngu i grejpfrutit është ndër më problematikët, pasi ndikon në enzimën CYP3A4, duke ndryshuar mënyrën se si përpunohen ilaçet në organizëm. Edhe lëngjet e mollës dhe portokallit mund të ndikojnë në përthithjen e disa medikamenteve.

Alkooli

Konsumimi i alkoolit mund të rrisë efektin e disa ilaçeve, duke shkaktuar ulje të rrezikshme të tensionit, marramendje, dobësi dhe çrregullime të ritmit të zemrës. Në disa raste, ai mund të përkeqësojë vetë hipertensionin.

Pijet me kafeinë

Kafeina mund të ulë efektivitetin e disa barnave, veçanërisht beta-bllokuesve dhe diuretikëve. Rekomandohet kufizimi i saj në sasi të moderuara për të shmangur ndikimin në kontrollin e tensionit.

Çaji i jamballit (likoricës)

Ky çaj mund të rrisë presionin e gjakut, pasi ndikon në balancën e natriumit dhe kaliumit në organizëm, duke favorizuar mbajtjen e lëngjeve.

Çajrat dhe suplementet bimore

Disa produkte bimore, si Shën Gjoni, xhensengu dhe ephedra, mund të ndërhyjnë në metabolizmin e ilaçeve, të rrisin rrahjet e zemrës ose të ulin efektin e trajtimit.

Lëngjet e perimeve me shumë kripë

Pijet e gatshme me përmbajtje të lartë natriumi mund të shkaktojnë rritje të tensionit dhe mbajtje të lëngjeve në trup, duke dobësuar efektin e medikamenteve.

Rekomandimi i mjekëve

Specialistët theksojnë se efektet mund të ndryshojnë nga personi në person, në varësi të gjendjes shëndetësore dhe terapisë së ndjekur. Për këtë arsye, çdo pacient që përdor medikamente për tensionin duhet të konsultohet me mjekun ose farmacistin përpara konsumimit të këtyre pijeve.

