Maya rrëfehet mes emocionesh: “Kam kaluar momente të vështira” – flet për ndarjen dhe rolin si nënë

Në një intervistë emocionale në emisionin “Goca dhe Gra”, këngëtarja e njohur e muzikës popullore Maya ka rrëfyer periudha të vështira të jetës së saj personale, duke u përlotur gjatë bisedës për sfidat familjare dhe ndarjen nga ish-bashkëshorti.
Artistja tha se një pjesë e këngëve të saj janë frymëzuar nga përjetimet personale, duke theksuar se ka kaluar një periudhë të mbushur me trishtim, zhgënjim dhe lodhje emocionale.
“Kam pasur momente të trishtuara, por gjithçka e kam mbajtur për vete. Djali im nuk i ka parë kurrë lotët e mi. Zemra është si një muskul që duhet kuruar,” u shpreh ajo mes emocionesh, duke shtuar se sot ndihet më e qetë dhe më e fortë emocionalisht.
Ndarja dhe marrëdhënia me ish-partnerin
E pyetur për gjendjen e saj martesore, Maya konfirmoi se është e ndarë, por procesi ligjor i divorcit ende nuk është finalizuar.
“Nuk jemi bashkë. Jemi akoma të pandarë me gjyq. Ai është babai i djalit tim,” tha këngëtarja.
Ajo shtoi se marrëdhënia me ish-bashkëshortin është e vështirë për t’u përshkruar, por theksoi se ai ka një rol në jetën e fëmijës së tyre, ndonëse, sipas saj, prania e tij është e kufizuar.
Sfida e mëmësisë
Duke folur për përditshmërinë si nënë, artistja u shpreh se shpesh është detyruar të marrë mbi vete të gjitha përgjegjësitë.
“Është e vështirë të jesh edhe nënë edhe baba njëkohësisht,” u shpreh ajo, duke e mbyllur intervistën me tone emocionale dhe reflektuese mbi jetën e saj personale.
