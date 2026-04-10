Edi Paloka flet për jetën personale: “Jam shumë i ri akoma” – komenton diferencën 20-vjeçare me gruan e tij

Deputeti i Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka ndarë detaje nga jeta e tij personale dhe profesionale gjatë një interviste në “Elevate” me Floriana Garo.
Në një bisedë më të hapur se zakonisht, Paloka rrëfeu momente nga fëmijëria, vitet e trazuara të viteve ’90, emigrimin dhe rrugëtimin e tij nga gazetaria drejt politikës, duke sjellë një anë më personale të figurës së tij publike.
Jeta private dhe diferenca në moshë
Gjatë intervistës, ai u ndal edhe te jeta familjare, duke komentuar diferencën në moshë me bashkëshorten e tij, e cila është 20 vite më e re. Paloka e cilësoi këtë si diçka normale dhe të parëndësishme për një marrëdhënie të qëndrueshme.
“Mjafton të kuptohesh dhe të komunikosh. Unë veten e konsideroj ende shumë të ri,” u shpreh ai.
Deklarata e tij u shoqërua me një ton të lehtë dhe humoristik, duke theksuar se mosha nuk është faktor vendimtar në marrëdhëniet personale, por mirëkuptimi dhe komunikimi mes partnerëve.
