Ndahet nga jeta kongresmeni amerikan Eliot Engel, mbështetës i fuqishëm i shqiptarëve

SHBA – Është ndarë nga jeta në moshën 79-vjeçare ish-kongresmeni amerikan Eliot Engel, një nga figurat më të njohura të politikës në Shtetet e Bashkuara dhe një mbështetës i kahershëm i çështjes shqiptare.
Engel përfaqësoi shtetin e New York në Dhomën e Përfaqësuesve për më shumë se tre dekada, nga viti 1989 deri në vitin 2021, duke u shquar për angazhimin e tij në politikën e jashtme dhe çështjet ndërkombëtare.
Ai njihej gjerësisht si një zë i fortë në mbështetje të shqiptarëve, veçanërisht gjatë Lufta e Kosovës. Në atë periudhë, Engel i bëri thirrje presidentit të atëhershëm amerikan Bill Clinton për ndërhyrje ushtarake, me synimin për të ndalur spastrimin etnik ndaj shqiptarëve nga forcat serbe.
Kontributi i tij vijoi edhe pas përfundimit të luftës, ku ai mbeti një nga mbështetësit më të vendosur të Kosova dhe një zë i fuqishëm në favor të pavarësisë së saj.
Vdekja e Engel shënon humbjen e një aleati të rëndësishëm për shqiptarët dhe një figure me ndikim në politikën amerikane ndërkombëtare.
