Apeli ndryshoi dënimin përjetë për Azgan Mërnicën, reagon babai i efektivit të vrarë: ‘Vrasje për herë të dytë’!

Gjykata e Apelit ka ndryshuar vendimin për Azgan Mërnicën, autorin e vrasjes së efektivit të Policisë së Shtetit, Novruz Cenalia, duke e dënuar atë me 35 vite burg, në vend të burgimit të përjetshëm të dhënë më parë nga Gjykata e Fierit.
Vendimi ka sjellë reagimin e fortë të familjes së viktimës. Babai i efektivit të ndjerë, Asllan Cenalia, e cilësoi këtë vendim si një “vrasje për herë të dytë”.
Ai u shpreh se vendimi ishte i papritur dhe theksoi se do të ndjekin të gjitha rrugët ligjore për ta kundërshtuar atë.
“Vendimi është i papritur për mua si prind. Shpresoj te drejtësia deri në fund. Vendimi është vrasje e dytë për mua. Do ta çojmë çështjen në Gjykatën e Lartë dhe shpresoj që drejtësia të vihet në vend.”
Gjykata e Apelit e Tiranës rrëzoi vendimin e shkallës së parë, duke ulur dënimin për Mërnicën, i cili ishte akuzuar nga Prokuroria për veprat penale “vrasje e punonjësit të Policisë së Shtetit”, “armëmbajtje pa leje” dhe “drejtim i automjetit në mënyrë të parregullt”.
Ngjarja e rëndë ndodhi më 13 maj 2024 në fshatin Baltëz, ku pas një konflikti për motive të dobëta, efektivi i policisë Novruz Cenalia u qëllua për vdekje me armë zjarri.
