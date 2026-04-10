Del foto e Artur Çangut, i dyshuar se u vra me armë zjarri nga Eduart Afmataj

Në foto është Artur Çangu i dyshuar se u vra me armë zjarri tip çifte nga Eduart Afmataj pas një konflikti që ka përfunduar në mënyrë tragjike.
Sipas informacioneve, autori ka një lidhje krushqie me viktimën, pasi ai është dhëndër te kushërinjtë e tij.
Po ashtu, mësohet se para disa ditësh ka pasur një konflikt mes djemve të Çangut dhe autorit Eduart Afmataj për arsye ende të paqarta pronësie.
Autori i dyshuar është larguar menjëherë pas krimit dhe aktualisht ndodhet në arrati. Forca të shumta policie kanë nisur kërkimet për kapjen e tij, ndërsa zona është vënë nën kontroll.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për mbledhjen e provave materiale, marrjen në pyetje të dëshmitarëve dhe dokumentimin e plotë ligjor të çështjes.
