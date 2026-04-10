‘Ejani se e vrava’! Detaje të reja për vrasjen në Fushë-Krujë: Identifikohen autori dhe viktima

Nikël, Fushë-Krujë – Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me vrasjen e ndodhur pasditen e sotme në Nikël, ku një konflikt mes dy familjarëve ka përfunduar në mënyrë tragjike.
Sipas burimeve paraprake, autori i dyshuar i krimit është Eduart Ahmataj, ndërsa viktima është Artur Cangu. Mësohet se ky i fundit është qëlluar për vdekje me armë zjarri nga kunati i tij.
Burimet bëjnë me dije se mes dy personave kishte pasur edhe më herët përplasje, ndërsa dyshohet se konflikti i disa ditëve më parë ka çuar në përshkallëzimin fatal të situatës.
Një element i rëndësishëm i hetimit është fakti se, sipas të dhënave paraprake, ka qenë vetë autori i dyshuar ai që ka njoftuar policinë pas ngjarjes.
Forcat e policisë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave, si dhe për dokumentimin ligjor të çështjes dhe kapjen e autorit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd