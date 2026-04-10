Lajm i fundit: Vrasje në Fushë-Krujë! Një person qëllon për vdekje kunatin me armë zjarri

Fushë-Krujë – Një ngjarje e rëndë kriminale është regjistruar këtë të premte në Fushë-Krujë, ku një person ka vrarë kunatin e tij me armë zjarri.
Sipas informacioneve paraprake, konflikti mes dy familjarëve ka përshkallëzuar, duke përfunduar në përdorimin e armës, ku si pasojë njëri prej tyre ka humbur jetën në vendngjarje.
Menjëherë pas ngjarjes, forcat e policisë kanë mbërritur në vendin e krimit dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, si dhe për kapjen e autorit.
Deri më tani nuk dihen shkaqet e sakta që çuan në këtë akt fatal.
Krujë/Informacion paraprak
Rreth orës 18:15, në fshatin Vrion, Nikël, dyshohet se shtetasi Eduart Afmataj, gjatë një konflikti për motive të dobëta ka vrarë me armë shtetasin Artur Çangu
Shërbimet e Policisë vijojnë kontrollet për kapjen e autorit të dyshuar shtetasit Eduart Afmataj.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe punon për sqarimin e plotë e rrethanave të rastit dhe dokumentimin e plotë ligjor të tij.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
