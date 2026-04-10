Ngjarja që tronditi SHBA: Autori i vr’asjes së 23-vjeçares ukrainase shpallet i paaftë mendërisht për gjykim

Charlotte, Karolina e Veriut – Autori i dyshuar i vrasjes së 23-vjeçares ukrainase, Irina Zarutska, është shpallur mendërisht i paaftë për të marrë pjesë në procesin gjyqësor, duke çuar në pezullimin e çështjes deri në një vendim të mëtejshëm të gjykatës.
Sipas dokumenteve zyrtare dhe një raporti psikiatrik të përfshirë në dosje, 35-vjeçari DeCarlos Brown Jr. nuk është aktualisht në gjendje të kuptojë procedurat ligjore apo të kontribuojë në mbrojtjen e tij. Për pasojë, procesi gjyqësor nuk mund të vijojë derisa një gjyqtar të vlerësojë se ai ka rifituar aftësinë mendore për t’u përballur me drejtësinë.
Akuzat dhe zhvillimet ligjore
Autori përballet me akuza për vrasje të shkallës së parë në nivel shtetëror, si dhe me akuza federale për vrasje në transport publik—një vepër për të cilën prokurorët kanë lënë të hapur mundësinë e kërkimit të dënimit maksimal, përfshirë edhe dënimin me vdekje.
Sipas raportimeve të The New York Times, faza e radhës në këtë çështje përfshin një proces rehabilitimi psikiatrik, gjatë të cilit do të vlerësohet nëse i pandehuri mund t’i nënshtrohet trajtimit dhe të konsiderohet i aftë për gjykim në të ardhmen.
Ndërkohë, Brown mbetet në paraburgim federal, ndërsa procedurat për çështjen në nivel shtetëror janë pezulluar.
Historiku dhe gjendja mendore
Sipas të dhënave të dosjes, 35-vjeçari ka një histori të gjatë problemesh të rënda të shëndetit mendor, përfshirë diagnozën e skizofrenia. Ai kishte kontaktuar në mënyrë të përsëritur institucionet shëndetësore dhe autoritetet, duke pretenduar se trupi i tij kontrollohej nga forca të jashtme, por pa ndjekur një trajtim të qëndrueshëm.
Autoritetet bëjnë të ditur se ai ka qenë në kontakt me sistemin e drejtësisë që prej vitit 2007 dhe në vitin 2014 ishte dënuar për grabitje të armatosur dhe posedim arme, duke vuajtur mbi pesë vite burg. Arrestimi i fundit para ngjarjes ishte në janar 2025, për keqpërdorim të linjës së emergjencës.
Ngjarja që tronditi opinionin publik
Vrasja ndodhi në gusht të vitit 2025 në një tren të transportit publik në Charlotte dhe shkaktoi reagime të forta në mbarë Shtetet e Bashkuara. Sipas pamjeve të publikuara nga sistemi i transportit lokal, autori ulet pranë viktimës, nxjerr një thikë dhe e godet disa herë, përpara se të largohet nga vendngjarja.
Irina Zarutska kishte emigruar në SHBA nga Kievi së bashku me familjen e saj, në përpjekje për t’i shpëtuar luftës dhe për të ndërtuar një jetë të re. Ajo u varros në SHBA, sipas dëshirës së familjarëve, të cilët deklaruan se e ndjera e kishte dashur vendin që e priti.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd