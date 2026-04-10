Alarm për furnizimin me karburant: Aeroportet evropiane përballë rrezikut të mungesave brenda tre javësh

Aeroportet në mbarë kontinentin evropian kanë ngritur alarmin për një krizë të mundshme furnizimi me karburant për avionët, e cila mund të ndikojë ndjeshëm në sezonin e pushimeve verore.
Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve për Evropën (ACI Europe) i ka dërguar një letër komisionerit të transportit të Bashkimit Evropian, Apostolos Tzitzikostas, duke paralajmëruar se situata mund të përkeqësohet nëse furnizimet me naftë nuk rifillojnë përmes Ngushtica e Hormuzit brenda tre javëve të ardhshme.
Rrezik për sezonin turistik
Sipas ACI Europe, ndërprerja e rrjedhës së naftës përmes kësaj nyje kyçe globale mund të çojë në mungesa reale të karburantit për avionët, duke rritur rrezikun për anulime fluturimesh dhe çrregullime të udhëtimeve gjatë verës.
Situata lidhet drejtpërdrejt me përshkallëzimin e tensioneve ndërkombëtare mes Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe Irani. Mbyllja e mundshme e Ngushticës së Hormuzit nga Irani ka prekur një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.
Megjithëse presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar një armëpushim, tregjet e energjisë mbeten të paqëndrueshme. Nafta Brent po tregtohet aktualisht rreth 96 dollarë për fuçi, nga rreth 72 dollarë para përshkallëzimit të krizës.
Rritje e ndjeshme e çmimeve
Ndërkohë, çmimet e karburantit për avionë kanë pësuar rritje të fortë që nga fundi i shkurtit, pas sulmeve ndaj Iranit të urdhëruara nga Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Aktualisht, çmimet globale kanë arritur rreth 1,650 dollarë për ton, më shumë se dyfishi krahasuar me një vit më parë.
Rajoni më i goditur është Azia, ku çmimet janë rritur me 163%, ndërsa në Evropë rritja arrin në 138%, për shkak të konkurrencës së fortë për sigurimin e furnizimeve.
Evropa siguron zakonisht mbi 60% të karburantit për avionë nga rafineritë e Gjirit, ku më shumë se 40% e këtij furnizimi kalon përmes Ngushticës së Hormuzit. Në kushtet aktuale, vendet evropiane po detyrohen të kërkojnë burime alternative, ndërsa furnizimet nga rajoni i Gjirit kanë nisur të rikuperohen gradualisht.
