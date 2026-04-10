Tragjedi për Pashkë në Itali: 12-vjeçari humb jetën pasi mbeti i bllokuar në xhakuzi

Itali – Një ngjarje tragjike ka tronditur Italinë, ku një 12-vjeçar nga San Benedetto del Tronto ka humbur jetën pasi mbeti i bllokuar në një xhakuzi për disa minuta.
Ngjarja ndodhi në Pennabilli, pranë Riminit, ku i mituri ndodhej me pushime së bashku me familjen për festën e Pashkëve. Sipas raportimeve të mediave italiane, këmba e tij mbeti e bllokuar në grykën thithëse të instalimit, duke e mbajtur të zhytur nën ujë.
Fëmija u nxor nga uji në gjendje të pavetëdijshme dhe u transportua me urgjencë në spitalin “Infermi” të Riminit. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve dhe qëndrimit prej katër ditësh në terapi intensive, ai nuk arriti të mbijetojë.
Aksidenti dhe hetimet
Ngjarja e rëndë ndodhi mëngjesin e Pashkëve, ndërsa djali ndodhej në vaskën me ujë të ngrohtë të një hoteli, në shoqërinë e prindërve dhe të afërmve të tij. Sipas të dhënave paraprake, forca e thithjes së sistemit e pengoi atë të çlirohej, pavarësisht përpjekjeve të menjëhershme të familjarëve për ta ndihmuar.
Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Dyshimet kryesore lidhen me mundësinë e neglizhencës nga ana e strukturës hoteliere, veçanërisht për mirëmbajtjen dhe funksionimin e sistemeve të sigurisë.
Objekti është sekuestruar, ndërsa ekspertët po analizojnë pajisjet për të verifikuar nëse ka pasur defekte teknike apo mungesë të mekanizmave mbrojtës. Hetimet vijojnë.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd