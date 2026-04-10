Mbi 9 miliardë dollarë fonde të reja për programet e tregtisë së mallrave të konsumit

Më shumë se 9.1 miliardë dollarë amerikanë në bono thesari të reja, ultra të gjata dhe speciale, janë ndarë nga Kina për të financuar programet e tregtisë së mallrave të konsumit në vitin 2026, sipas planifikuesit kryesor ekonomik të vendit.
Kjo shënon grupin e dytë të fondeve të mbledhura përmes bonove të tilla për programet këtë vit, si dhe është caktuar për rajone të ndryshme kohët e fundit, tha Komisioni Kombëtar i Zhvillimit dhe Reformës (NDRC) në një deklaratë që citon sot @noanews.
Në fund të dhjetorit 2025, u nda grupi i parë i fondeve të mbledhura përmes bonove të thesarit ultra të gjata me të njëjtën vlerë, për të mbështetur programet e tregtisë që synojnë rritjen e konsumit.
Qeveria planifikon të ndajë një total prej 250 miliardë juanësh në bono thesari të veçanta ultra të gjata për të mbështetur programet e tregtisë në vitin 2026.
Të dhënat qeveritare treguan se shitjet e mallrave të konsumit, sipas programeve të tregtisë së mbështetura nga politikat e cendit, tejkaluan 2.6 trilionë juanë në vitin 2025, duke favorizuar mbi 360 milionë njerëz.
