Deklarata që habiti SHBA/ Hunter Biden sfidon djemtë e Trump për ndeshje në kafaz

SHBA – Hunter Biden ka sfiduar publikisht Donald Trump Jr. dhe Eric Trump për një ndeshje në kafaz, në një deklaratë që ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale.
Sipas raportimit të Reuters, ideja ka lindur pas një komunikimi me komentatorin e mediave sociale Andrew Callaghan, i cili thuhet se po përpiqet të organizojë eventin. Hunter Biden është shprehur se është “100% dakord” për të marrë pjesë, nëse përballja realizohet.
Deri tani nuk ka pasur asnjë reagim nga familja Trump apo nga Shtëpia e Bardhë, ndërsa mbetet e paqartë nëse kjo sfidë do të konkretizohet.
Ideja vjen në prag të 250-vjetorit të pavarësisë së SHBA-së, ndërkohë që është përmendur edhe mundësia e organizimit të një eventi me luftëtarë të UFC, por pa përfshirjen e figurave politike.
Një përballje e ngjashme ishte përfolur edhe në vitin 2023 mes Mark Zuckerberg dhe Elon Musk, por ajo nuk u realizua.
Përplasjet publike në SHBA kanë precedent historik, ku një nga më të njohurat mbetet dueli i vitit 1804 mes Aaron Burr dhe Alexander Hamilton, që përfundoi me vdekjen e Hamiltonit.
Aktualisht, sfida mbetet një deklaratë që ka tërhequr vëmendje të madhe, por pa konfirmim për zhvillimin e saj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd