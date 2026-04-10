Diploma false universitetesh, pas tyre qëndron kandidati për deputet i Lulzim Bashës
Transmetuar më 10-04-2026, 16:44

Detaje të reja pas zbulimit në Tiranë të një laboratori për falsifikimin e diplomave dhe licencave profesionale, në pranga një 51-vjeçar

Një operacion i zhvilluar në Tiranë ka çuar në zbulimin e një ambienti të përshtatur si laborator për falsifikimin e diplomave dhe licencave profesionale, ndërsa është vënë në pranga një 51-vjeçar.

Personi i arrestuar, Abas Tafa, 51 vjeç, ka qenë më herët kandidat për deputet në siglën e Koalicionit EuroAtlantik të drejtuar nga Lulzim Basha.

Operacioni policor i koduar “Laboratori” u finalizua nga Seksioni i Hetimit të Krimeve Ekonomiko-Financiare, nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, pas një pune të mirëorganizuar hetimore.

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e 51-vjeçarit, në zonën e Zall-Bastarit, shërbimet e Policisë zbuluan një ambient të fshehtë, i cili ishte përshtatur si laborator për prodhimin dhe falsifikimin e diplomave të shkollave të mesme, universiteteve të ndryshme, programeve master, si dhe licencave profesionale.

Në kuadër të këtij operacioni, u sekuestruan qindra dokumente të dyshuara të falsifikuara, si dhe sende dhe pajisje të tjera të kundërligjshme që dyshohet se shërbenin për ushtrimin e kësaj veprimtarie.

Policia bën me dije se vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

