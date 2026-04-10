Nafta dhe benzina shtrenjtohen sërish
Transmetuar më 10-04-2026, 16:26

Bordi i Transparencës cakton çmimet e reja të karburanteve, ja sa do të shiten nga sot

Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja të karburanteve në vend, të cilat do të hyjnë në fuqi nga sot, 10 prill 2026, ora 18:00. Ndryshimi vjen ndërsa shtrenjtimi po bëhet i përditshëm dhe pse ka një ligj që detyron tregtarët e naftës të kenë rezerva 90 ditore pikërisht për të shmangur këtë katrahurë çmimesh.

Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë i gazoilit (standard SSH EN 590) bëhet 217 lekë për litër nga 210 që ishte dje. Rritja është 7 lekë.

Për benzinën, çmimi me pakicë është përcaktuar maksimalisht 176 lekë për litër, rritja është 3 lekë.

Këto çmime do të qëndrojnë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, ku pritet të reflektohen ndryshimet e radhës në treg.

Ndërkohë, sipas aktit normativ të datës 3 prill 2026 për akcizat, në rast se çmimi i gazoilit kalon 220 lekë për litër ose benzina 200 lekë për litër, aplikohet 80% e akcizës. Me çmimet aktuale, të cilat janë nën këtë kufi, do të zbatohet niveli i plotë i akcizës, 100%.

