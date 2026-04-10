Zbulohet laborator falsifikimi dokumentesh në Zall Bastar, arrestohet 51-vjeçari

TIRANË – Policia ka zbuluar një laborator për falsifikimin e diplomave dhe licencave profesionale në zonën e Zall Bastarit, ndërsa ka arrestuar një 51-vjeçar të dyshuar si organizator i kësaj veprimtarie.
Sipas njoftimit zyrtar, në pranga është vënë shtetasi Abas Tafa, banues në Zall Bastar. Operacioni policor i koduar “Laboratori” u zhvillua nga Seksioni i Hetimit të Krimeve Ekonomiko-Financiare, nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës.
Gjatë kontrollit në banesën e tij, shërbimet e Policisë zbuluan një ambient të përshtatur si laborator, ku prodhoheshin dhe falsifikoheshin diploma të shkollave të mesme, universiteteve, programeve master, si dhe licenca profesionale.
Në kuadër të operacionit u sekuestruan qindra dokumente të dyshuara të falsifikuara dhe pajisje të ndryshme që shërbenin për këtë aktivitet të kundërligjshëm.
Policia bëri të ditur se hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
