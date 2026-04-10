Lufta/ Qeveria zgjat qëndrimin pa leje për shtetasit ukrainas deri në 2027

TIRANË – Qeveria shqiptare ka miratuar një vendim të ri që lidhet me qëndrimin e shtetasve të Ukraina në Shqipëria, duke u lejuar atyre hyrjen pa vizë dhe qëndrimin pa leje deri më 30 mars 2027.
Sipas njoftimit zyrtar, ky vendim përfshin si shtetasit që do të hyjnë në territorin shqiptar, ashtu edhe ata që ndodhen aktualisht në vend, të cilët mund të vijojnë qëndrimin pa pasur nevojë për dokumentacion shtesë deri në të njëjtin afat.
Vendimi vjen në vijim të situatës së krijuar nga Lufta në Ukrainë, e cila ka detyruar mijëra qytetarë ukrainas të largohen nga vendi i tyre dhe të kërkojnë strehim në vende të tjera.
Autoritetet shqiptare kanë theksuar se masat synojnë të ofrojnë mbështetje dhe siguri për shtetasit ukrainas deri në stabilizimin e situatës në vendin e tyre.
