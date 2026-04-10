Rama: Karta për artikujt bazë për të përballuar rritjen e çmimeve

TIRANË – Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria po përgatit masa të reja për të përballuar rritjen e çmimeve, duke përfshirë dhënien e kartave për blerjen e artikujve bazë për familjet në nevojë.
Gjatë një takimi me pensionistët, Rama e lidhi rritjen e çmimeve me faktorë të jashtëm si pandemia, tërmeti, lufta në Ukrainë dhe tensionet në Lindjen e Mesme, të cilat sipas tij ndikojnë drejtpërdrejt në çmimin e naftës dhe më pas në çmimet e ushqimeve.
Ai theksoi se skema e re synon që ndihma ekonomike të përdoret vetëm për produkte thelbësore, duke shmangur shpenzimet për aktivitete si pijet apo lojërat e fatit.
Sipas kryeministrit, përmes kësaj nisme synohet gjithashtu rritja e formalizimit në treg, duke siguruar që tatimi mbi vlerën e shtuar të rikthehet në buxhet dhe të përdoret në funksion të qytetarëve.
