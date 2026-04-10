Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rama takim me pensionistët: Rritje pensionesh dhe mbështetje për personat me aftësi të kufizuara
Transmetuar më 10-04-2026, 14:54

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm, pensionistët në Shqipëri do të përfitojnë rritje të pensioneve.

Gjatë një takimi me pensionistët në njësinë numër 2 në Tiranë, Rama u shpreh se aktualisht po rishikohet skema e pensioneve, duke përfshirë edhe pensionistët e vetëpunësuar si dhe ata që vazhdojnë të jenë aktivë në tregun e punës.

Ai theksoi se deri më tani është aplikuar kryesisht indeksimi i pensioneve, por jo një rritje e mirëfilltë e tyre, për shkak të kufizimeve ekonomike. Sipas tij, përmirësimi i situatës ekonomike ka krijuar mundësinë për rritje reale të pensioneve në vijim.

Kryeministri bëri të ditur gjithashtu se në kuadër të rishikimit të skemës do të përfshihet edhe mbështetja për personat me aftësi të kufizuara, duke synuar trajtim më të barabartë dhe përfshirës për këtë kategori.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...